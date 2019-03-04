Первый "зерновой экспресс" отправлен из Алтайского края, проинформировали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

"Первый организованный зерновой поезд, следующий экспрессом от станции Камень-на-Оби Западно-Сибирской железной дороги до станции Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги, отправлен для вывоза зерна из Алтайского края. Состав был сформирован из 67 вагонов общим весом более 4,6 тысячи тонн. Новая услуга железнодорожников позволяет вдвое сократить время доставки данного груза (семь суток вместо 12 суток) и ускорить оборот специализированного подвижного состава", – говорится в сообщении путейцев.

Грузоотправителем зерна выступило ООО "Каменский элеватор".

Всего с начала текущего года на Алтае железнодорожным транспортом в регионы России и в другие страны мира было отправлено 315 тысяч тонн зерна. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.