Ритейлеры предрекают россиянам дефицит алкогольной продукции, сообщают "Известия".
К таким последствиям, по их оценкам, может привести приостановка лицензий на распространение спиртного в случае выявления неоплаченных штрафов.
Информацию о них власти с этого года могут получать через систему казначейства ГИС ГМП.
При этом подобное решение может быть вынесено только в случае, если денежные санкции накладывались как раз за нарушения в сфере оборота спиртного.
Тем не менее представители торговых организаций считают, что даже такие меры могут привести к серьезным финансовым потерям продавцов и затруднениям для покупателей, желающих купить "горячительные" напитки.
В качестве аргумента приводится тот факт, что на алкоголь приходится от 20% до 40% товарооборота магазина.
И этой выручки продавец может лишиться на одну-две недели, пока длится разбирательство по поводу неоплаченного штрафа.
Ритейлеры приводят примеры, что во многих случаях информация об оплате не попадает в систему казначейства или попадает со значительным опозданием.
В результате без вины виноватые торговцы теряют прибыль, пока доказывают свою правоту, уже будучи лишенными лицензии.
Чтобы избежать этого, компании предложили ведомству дать им доступ к сведениям ГИС ГМП. Они считают, что это поможет оперативно реагировать на появляющуюся в системе информацию.
Кроме того, ритейлеры просят Минфин предусмотреть десятидневную паузу между выявлением штрафной задолженности и отзывом лицензии.
Это время требуется, чтобы разобраться, действительно у них есть долги или речь идет об ошибке в системе.
Комментарии
БАтюшки...самая страшная новость за год...... да вообще феолетово от наличия алкоголя на прилоавках))))) и всем того же желаю.
Лишь бы сахар и дрожжи не кончились, а самогону нагонят в нужном количестве!
4.03.2019 11:26
- гость -
Ну далеко не все пьют алкоголь исключительно, чтобы набухаться!!!
Есть достойный алкоголь самогонка с которым рядом не стояла - коньяк, ром, виски например.
казашка еще из подполы, все все знают и спокойно торгуют и покупают...