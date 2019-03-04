Ритейлеры предрекают россиянам дефицит алкогольной продукции, сообщают "Известия".

К таким последствиям, по их оценкам, может привести приостановка лицензий на распространение спиртного в случае выявления неоплаченных штрафов.

Информацию о них власти с этого года могут получать через систему казначейства ГИС ГМП.

При этом подобное решение может быть вынесено только в случае, если денежные санкции накладывались как раз за нарушения в сфере оборота спиртного.

Тем не менее представители торговых организаций считают, что даже такие меры могут привести к серьезным финансовым потерям продавцов и затруднениям для покупателей, желающих купить "горячительные" напитки.

В качестве аргумента приводится тот факт, что на алкоголь приходится от 20% до 40% товарооборота магазина.

И этой выручки продавец может лишиться на одну-две недели, пока длится разбирательство по поводу неоплаченного штрафа.

Ритейлеры приводят примеры, что во многих случаях информация об оплате не попадает в систему казначейства или попадает со значительным опозданием.

В результате без вины виноватые торговцы теряют прибыль, пока доказывают свою правоту, уже будучи лишенными лицензии.

Чтобы избежать этого, компании предложили ведомству дать им доступ к сведениям ГИС ГМП. Они считают, что это поможет оперативно реагировать на появляющуюся в системе информацию.

Кроме того, ритейлеры просят Минфин предусмотреть десятидневную паузу между выявлением штрафной задолженности и отзывом лицензии.

Это время требуется, чтобы разобраться, действительно у них есть долги или речь идет об ошибке в системе.