Фото: Urban History, Даня Шелеп
В Барнауле пошел под снос главный производственный корпус Барнаульского маслобойного завода. Здание было построено в годы Первой мировой войны и долгое время было символом предприятия. Как пишут в сообществе Urban History, для того времени это был настоящий небоскреб: во всем городе к 1917 году насчитывалось не более пяти зданий такой высоты.
Информация о комплексе появилась относительно недавно. В 2016 году кандидат исторических наук, преподаватель АлтГУ Данил Дегтярев вместе со своим молодым коллегой Евгением Клепиковым выявили данные постройки как комплекс промышленных дореволюционных зданий.
Комментарии
и все-таки удивительно. почему во многих странах мира здания стоят столетиями и никто их не сносит.
В первом классе на экскурсию ходили на этот заводик.
Мы пацанами туда за семечками шастали.
Для современного ультрабезвредного
пальмового масла советские небоскрёбы Нам не нужны!
только очередная коробка от Мария ра "украсит" город)
все снести к уям и построить огромную парковку чтобы отмороженые длбы не знали истории совсем . а знали только чтобы пожрать и припарковаться !