Фото: ОНФ

Порядка 100 сообщений о нарушениях сбора или вывоза твердых бытовых отходов в крае поступило на телефон горячей линии в алтайское отделение Общероссийского народного фронта. Многие барнаульцы жаловались на некачественную уборку и что некоторые мусоровозы приходят постоянно в разное время, что неудобно для управляющих компаний и самих жильцов. Молодежное отделение ОНФ, совместно с мэрией, экспертами и представителями регоператора по барнаульской зоне провели специальный мусорный рейд по некоторым точкам города.

Например, на улице 40 лет Октября, 19а жителей не устраивало, что контейнерная площадка не всегда идеально чистая, крупногабаритный мусор вывозится не каждый день. Однако выяснилось, что жильцы фактически сами устроили "свинарник" под окнами и за неделю вместе со строительным мусором на землю стали выбрасывать банки, склянки, пустые тюбики от зубной пасты.

Генеральный директор АО "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл разъяснил, что крупногабаритный мусор, который складируется рядом с контейнером, в соответствии с нормативами вывозится региональным оператором еженедельно, а также по заявкам управляющей организации или собственников жилья без дополнительной оплаты. Содержание контейнерной площадки – обязанность управляющей организации.

Вторая точка в маршруте – дворовая территория на улице Чудненко, 92/3. Там все очень просто: застройщик точечно возвел высотку между двумя пятиэтажками. В одной из них на первом этаже магазин "Мария Ра" и ежедневно туда приезжают большегрузы с продуктами. В итоге часто мусоровоз просто не может проехать во двор и забрать контейнер с отходами. К тому же по проекту в здании нет мусоропровода. Эксперт ОНФ, модератор тематической площадки "Экология" Виктор Резников уверен, что всему виной неправильный проект новостройки и ошибки градостроительного совета, который почему-то разрешает возводить застройщикам такие постройки.

"Разрыв между зданиями очень маленький. Машине убрать мусор просто невозможно. Этот контейнер не рассчитан на тот объем мусора, который образовывается в доме. Если он заполнен, то все жильцы валят его рядом. Поэтому и вывешиваются на здания креативные объявления, что "не надо свинячить". Самое главное – региональный оператор по закону может отказаться вывозить такой мусор. За такие безобразия можно наказать даже управляющую компанию. Выход один – прекратить вот такие точечные застройки и соблюдать санитарные правила. По Барнаулу это массовая беда, которая никак не решается", – сообщил Виктор Резников, предложив жителям новостроек отказываться от мусоропроводов.

Еще одной точкой рейда стала дворовая территория на улице Кутузова. Там местные жители пожаловались, что машина регионального оператора каждый раз приезжает в разное время. Сложно подготовиться, вовремя вывезти контейнеры на улицу. Генеральный директор АО "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл разъяснил, что "мусорная реформа" действует всего два месяца и сейчас только выстраивается вся логистика, и в будущем таких ситуаций не будет происходить.

Отметим, что по итогам рейда ОНФ направил президенту России Владимиру Путину общественный доклад о ходе "мусорной реформы" в стране.

Как пояснил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, слова которого приводятся в релизе, в ходе контроля за реализацией "мусорной реформы" эксперты и активисты ОНФ провели большую работу. "Молодежка ОНФ" совершила рейды в 32 субъектах Российской Федерации. Наши активисты посетили около 42 объектов, которые сегодня действительно существуют в регионах – современных мусоросортировочных станций, мусорных заводов. Мы убедились, что во многих регионах запущены действительно новые современные цепочки обращения с отходами", – сказал он.

По его словам, представители ОНФ также изучили данные о тарифах и информацию о среднесписочной численности работников 142 региональных операторов по твердым коммунальным отходам. "Стоимость жилищной услуги, которая была до 2019 года, должна была уменьшиться при появлении отдельного тарифа на обращение с ТКО. Анализ платежек показал, что это произошло не везде, таким образом, получилось задвоение оплаты. Также выяснилось, что в ряде регионов есть совершенно "замечательные" истории – пять регоператоров, с которыми заключены соглашения на многомиллионные суммы на обращение с ТКО, не имеют ни одного сотрудника в штате и еще 15 регоператоров обходятся одним сотрудником в штате", – заключил Развожаев.