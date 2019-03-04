ОАО "РЖД" разрабатывает специальную платформу для продажи билетов на поезда и автобусы в режиме онлайн, сообщает "Ъ".

В пресс-службе компании подтвердили, что заинтересованы в создании подобного агрегатора.

Система вписывается в вектор развития мультимодальных перевозок, который определен руководством компании совместно с органами власти РФ.

Предполагается, что консолидация усилий перевозчиков на автобусном и железнодорожном транспорте поможет укрепить позиции по отношению к "серым" участникам рынка перевозок и сервисам поиска попутчиков.

Эксперты положительно оценивают такую перспективу, считая, что она хорошо скажется на отрасли. Тем более что "пространство для маневра" практически полностью свободно.

"Сейчас значительная часть автобусных билетов продается офлайн, преимущественно в кассах автовокзалов, – констатирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов. – По разным оценкам, доля приобретения билетов офлайн составляет от 90% до 97%".