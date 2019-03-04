Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи / Фото: vk.com/avarcomdtp
Девушка 1991 года рождения погибла в результате ДТП в Бийске вечером 3 марта. Водитель, допустивший наезд на нее, скрылся, но вскоре был установлен.
Авария случилась около 21:10 на улице Васильева в районе дома №33. Как уточнили в краевой ГИБДД, водитель допустил наезд на девушку, когда она переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия в машине скорой медицинской помощи", – добавляют в Госавтоинспекции.
Установить скрывшегося водителя удалось уже в 00:30. Им оказался мужчина 1977 года рождения, который в момент аварии управлял автомобилем Toyota Mark II.
Комментарии
Вот так, жила и не ведала . что 3 марта в 21 10 сделает последний вздох. Россия! Мать её.
Даже если сбежит с месте преступления - его, его близких или еще хуже его детей настигнет карма... От нее не убежишь... И она накажет в 1000 раз сильнее...
А на расхитителей нацыанального достояния эта притчя распространеняется?
Надеюсь, в ходе следствия не выяснится, что водитель неизлечимо болен, что "помешает" вынести ему максимальное наказание.
Прилюдная порка розгами на площади,всяк желающий может поучаствовать..Потом позорная повозка по городу с надписью "Я убийца" ,а потом уж суд..Да и вывеску на дом,здесь живет убийца..На всю жизнь
Это так при ДТП с пешеходом машину повредило? Это какая же скорость у него была?