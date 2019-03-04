Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи / Фото: vk.com/avarcomdtp

Девушка 1991 года рождения погибла в результате ДТП в Бийске вечером 3 марта. Водитель, допустивший наезд на нее, скрылся, но вскоре был установлен.

Авария случилась около 21:10 на улице Васильева в районе дома №33. Как уточнили в краевой ГИБДД, водитель допустил наезд на девушку, когда она переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия в машине скорой медицинской помощи", – добавляют в Госавтоинспекции.

Установить скрывшегося водителя удалось уже в 00:30. Им оказался мужчина 1977 года рождения, который в момент аварии управлял автомобилем Toyota Mark II.