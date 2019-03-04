Фото: altaisport.ru
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала вторую бронзовую медаль на Всемирной зимней универсиаде, которая проходит в Красноярске, сообщает "Алтайский спорт".
Третье место наша спортсменка заняла по итогам пятикилометровой гонки преследования среди женщин. Напомним, что накануне Яна также взяла бронзу в пятикилометровой гонке классическим стилем.
Кирпиченко является единственной представительницей Алтайского края в составе студенческой сборной России, выступающей на Универсиаде.
Комментарии
Молодец Яна Кирпиченко
а какой ВУЗ Алтайского края она представляет?
она представляет Татарстан