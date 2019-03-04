Фото: dmkrsk.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил открытие Всемирной зимней универсиады, которая стартовала в Красноярске 2 марта. Фактически это был первый визит Томенко в Красноярск после своего назначения на пост врио губернатора Алтайского края в конце мая 2018 года. Именно Томенко в должности председателя правительства Красноярского края был одним из тех, кто отвечал за подготовку и строительство объектов.

Как написал сам глава Алтайского края в своем Instagram, церемония открытия была яркой и красочной.

"Это был красивый праздник для спортсменов, болельщиков, для всех, кто любит спорт", – написал Томенко.

Уже через несколько часов губернатор выставил еще один пост в социальной сети, где поздравил с бронзовой медалью нашу лыжницу Яну Кирпиченко, выступающей, к слову, параллельно и за Красноярский край.

Отметим, что на сайте правительства Алтайского края нет никакой информации о визите на открытие Универсиады Виктора Томенко. Судя по информации красноярских СМИ, среди почетных персон на церемонии также присутствовали члены кабмина Павел Колобков, Александр Новак, Ольга Голодец, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и другие спортивные чиновники. Также два дня в Красноярске с рабочим визитом находился и президент страны Владимир Путин.

Что касается шоу, то из звезд российской эстрады на нем выступили Алексей Воробьев, Зара и Нюша. На коньках перед гостями предстал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Режиссером-постановщиком открытия Игр стал Алексей Авербух.