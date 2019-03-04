"Тойота Центр АЕМ" объявляет сезонную ликвидацию автомобилей: только со 2 по 10 марта 2019 года действует специальная цена на автомобили в наличии 2018 года выпуска. В списке моделей – CAMRY, С-HR, FORTUNER, HILUX, PRADO, LAND CRUISER 200, RAV4*. Количество автомобилей ограничено. Наличие на конкретную дату и комплектацию интересующего вас автомобиля можно уточнить в "Тойота Центре АЕМ" по телефону 8 (3852) 23-23-23

Не упустите шанс приобрести новый автомобиль Toyota** на специальных условиях:

"Тойота Центр АЕМ" – единственный официальный дилер марки в Алтайском крае;

Полный модельный ряд автомобилей Toyota;

Широкий спектр дополнительных программ для максимального удобства и выгоды клиента, как в момент приобретения, так и в процессе владения автомобилями Toyota;

Честный и выгодный трейд-ин;

Гарантия юридической чистоты и технически исправного автомобиля;

Сертифицированное сервисное обслуживание;

Только оригинальные запасные части и аксессуары;

Услуги отдела финансового сервиса, выгодные кредитные программы от АО "Тойота Банк";

Квалифицированная помощь в выборе и консультации при покупке или продаже новых и подержанных автомобилей;

Быстрые сроки поставки при заказе автомобиля;

Комфортная зона отдыха для взрослых и детей.

"Тойота Центр АЕМ" – рассчитывайте на теплый прием!

"Тойота Центр AEM" –

официальный дилер TOYOTA в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Попова 165

тел. (3852) 23-23-23

Сайт

*Камри, Си-ЭйчЭр, Фочунер, Хайлюкс, Прадо, Лэнд Крузер 200, Рав4 – прим.ред.

**Тойота – прим.ред.