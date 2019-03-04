Фото: instagram.com/winteruniversiade2019

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала 2 марта в Красноярске. В ней принимают участие около 3000 спортсменов из 56 стран мира. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии, отметил, что в России гостей всегда встречают по-русски радушно и с открытым сердцем. "Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед. Объявляю 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду открытой!" – заключил Путин.

От Алтайского края в студенческих соревнованиях участвует лыжница Яна Кирпиченко. На данный момент Яна завоевала уже две бронзовые медали.