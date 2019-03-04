Премьер-министр РФ в интервью болгарской газете "Труд" прокомментировал ситуацию с предвыборной кампанией на Украине, сообщает РИА "Новости".

Дмитрий Медведев выразил опасения, что выборы президента на Украине могут быть грязными и привел несколько доводов в пользу такой версии.

В частности он рассказал о закрытии украинскими властями под надуманными предлогами избирательных участков в России.

Таким образом незаконно лишаются возможности проголосовать около трех миллионов украинцев, которые живут и работают в РФ.

Также председатель правительства обратил внимание на недопуск в страну российских наблюдателей. По его словам, это вопиющее нарушение международных обязательств.

Тем не менее, несмотря на худшие подозрения, Россия готова к диалогу с обновленным руководством Украины, подчеркнул премьер-министр.

"В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев, – заявил Медведев. – И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано".