Премьер-министр РФ в интервью болгарской газете "Труд" прокомментировал ситуацию с предвыборной кампанией на Украине, сообщает РИА "Новости".
Дмитрий Медведев выразил опасения, что выборы президента на Украине могут быть грязными и привел несколько доводов в пользу такой версии.
В частности он рассказал о закрытии украинскими властями под надуманными предлогами избирательных участков в России.
Таким образом незаконно лишаются возможности проголосовать около трех миллионов украинцев, которые живут и работают в РФ.
Также председатель правительства обратил внимание на недопуск в страну российских наблюдателей. По его словам, это вопиющее нарушение международных обязательств.
Тем не менее, несмотря на худшие подозрения, Россия готова к диалогу с обновленным руководством Украины, подчеркнул премьер-министр.
"В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев, – заявил Медведев. – И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано".
Комментарии
Про лигитивность хорошо сказал! Нету у них той стабильности как у Нас !
Зачем мне эта информация?Пусть сами разбираются в том,что заварили..Расскажите лучше,сколько у нас стариков живет за чертой бедности?Сколько осталось ветеранов и как живут они?О медиц.помощи населению нашей страны расскажите..
Его не волнует, что в России большинство людей не верит в честные выборы? Его не волнует, что правительство России допускает вопиющие безобразия относительно своего народа? Он видит только соринку в чужом глазу?...
-"Вот такенный я клал..." - по фотографии
В частности он рассказал о закрытии украинскими властями под надуманными предлогами избирательных участков в России.
Таким образом незаконно лишаются возможности проголосовать около трех миллионов украинцев, которые живут и работают в РФ.
если есть принятый закон о закрытии избирательных участков в России - то почему это решение незаконное
вроде-бы юрист...
Выборы могут быть грязными,но мы всё равно будем уважать выбор наших соседей.
Юрист вам с крысой сейчас бы пригодился, чтобы не перекладывали на других то, за что сами ответственны.
А вот демократичные соед.штаты не зауважали выборы соседей и признали президентом Венесуэлы совсем другого уважаемого ими человека.