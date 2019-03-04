Начальник отдела продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов дал прогноз о росте курса доллара и евро по отношению к рублю, сообщает "ФАН".

По оценке эксперта, курс доллара может увеличиться до 68 рублей. К такому исходу может привести торговый конфликт США и Китая, а также вероятность новых санкций в отношении России.

Первый фактор сказывается на спросе и ценах нефть, а второй – на желании иностранных партнеров иметь дело с российскими компаниями.

Иностранным инвесторам интересен рубль, утверждает Абрамов, но вероятность ухудшения внешнего фона заставляет их продумывать быстрый переход от рублевых активов к доллару и евро.