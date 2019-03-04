Монстрацию – шествие под абсурдными лозунгами – планируют устроить в Барнауле 1 мая 2019 года. Организаторы еще не согласовали место ее проведения, но они рассчитывают, что мэрия позволит им пройти по улице Георгия Исакова. Это тихая улица, на которой бывает мало машин, поэтому перекрыть движение там будет проще.

Максим Супрематический, один из организаторов монстрации в Барнауле, рассказал Amic.ru о том, как у него и его друзей родилась эта идея:

"О том, что эта акция существует в других городах, нам было известно уже давно, но только в прошлом году мы наконец выбрались в Новосибирск, чтобы приобщиться. Были впечатлены. Лично мне понравился позитив, который исходил от участников, да и от людей со стороны, которые наблюдали за шествием с балконов. Подкупала атмосфера творчества и самовыражения. К тому же, это был пример самоорганизации людей без каких-либо чинов и регалий. Забава от народа для самих себя. Странно, что в Барнауле за эти 15 лет не было подобной инициативы, хотя люди, которые могли бы за такое взяться, определенно есть. И на новосибирской монстрации я видел знакомые лица из Барнаула, и уже после подходил к разным людям с этой идей, прощупывал почву, так сказать. Стало понятно, что это интересно не только нам. Молодежь вообще сетует, что Барнаулу недостает каких-то интересных культурных мероприятий. Монстрация – одна из возможностей для барнаульцев самим, кто как умеет, сделать вклад в культуру города. Участников будем собирать через соцсети в первую очередь. За первый день существования нашего сообщества в соцсети "ВКонтакте" оно уже получило куда большую "раскрутку", чем я рассчитывал".

По сути, монстрация – это современный городской карнавал, лишенный политического подтекста. Ее участники демонстрируют свою творческую активность, дурачатся и привлекают внимание необычными костюмами и плакатами, на которых написаны абсурдные лозунги: "Мир! Труд! Мяу!", "За права бабочек в животе", "Внутри кота доброта", "Ы-ы-ыть!" и т.п. Впервые монстрацию провели в Новосибирске 15 лет назад – в 2004 году. За эти годы к акции присоединилось более 20 городов.