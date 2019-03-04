Массовую первомайскую акцию под названием "Монстрация", которая берет свои корни в Новосибирске, могут в этом году провести и в Барнауле.

В краевой столице нашлись организаторы мероприятия, которые намерены согласовать маршрут веселого шествия в городской администрации.

"Шествие планируем провести по улице Георгия Исакова – от улицы Северо-Западной до улицы Малахова. Если вдруг у вас есть другие предложения, давайте обсудим", – отмечается в тематическом паблике в социальной сети "ВКонтакте".

Монстрация, как культурное явление, зародилась в Новосибирске. В столице Сибири это мероприятие проводится с 1 мая 2004 года. Акция, как правило, собирает молодых людей, которые готовы поделиться своим хорошим весенним настроением. Монстрация подразумевает шествие участников, одетых в различные забавные костюмы и "вооруженных" плакатами с абсурдными лозунгами и призывами.