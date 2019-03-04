РИА "Новости" составило рейтинг регионов России по кредитной задолженности населения.

Первые строчки заняли регионы с наименьшими долгами перед банками, последние – с наибольшими. Всего в список попали 85 субъектов РФ.

Абсолютными "чемпионами" по просрочке стали Ингушетия (15,89% от общей суммы) и Карачаево-Черкесия (10,27%), разместившиеся на 85 и 84 местах.

Также в число лидеров по этому показателю с результатом Бурятия (8,11%), Северная Осетия (7,96%) и Адыгея (7,81%).

Десятку главных должников замкнули Астраханская область (6,79%), Ставропольский край (6,58%), Кабардино-Балкария и Забайкальский край (по 6,56%), а также Дагестан (6,35%).

Республика Алтай заняла 70-е место с показателем 6,04% от общей суммы задолженности, Алтайский край – 68-е (5,91%).

Самые дисциплинированные заемщики – в Севастополе (1,02%), Ненецком (1,71%) и Чукотском (2,29%) автономных округах, Крыму (2,76%) и Ямало-Ненецком автономном округе (3,09%).