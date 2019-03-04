Роспотребнадзор опубликовал советы, как выбрать качественные блины на Масленицу на прилавках магазинов.

Как выяснилось, замороженные блинчики должны быть приблизительно одного размера и плотно свернуты. Их цвет может варьироваться от светло-серого до коричневатого.

На упаковке должны быть указаны сведения о составе продукции, показатели пищевой ценности, дата производства и срок годности.

Полезнее блины изготовленные из муки, молока и куриных яиц. Тем не менее использование в них сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

Кроме того, должна присутствовать информация о производителе товара и его адрес, а также условия хранения и способы приготовления блинчиков.

Упаковка обязана быть целой. Ее повреждения указывают, что были нарушены условия перевозки или хранения продукта.

При покупке горячих блинов следует убедиться, что торговля санкционирована, место приготовления находится в чистоте, а тесто хранится в холодильнике.