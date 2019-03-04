Китайские ракеты угрожают России не меньше, чем российские Европе, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщают "Известия" со ссылкой на интервью чиновницы в журнале Focus.
По этой причине глава Минобороны в качестве решения проблемы выхода России и США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности предложила включить в договор Китай.
Она выразила уверенность, что с китайцами следует наладить интенсивный диалог, чтобы выстроить продуктивные отношения и заключить итоговое соглашение.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке членства страны в ДРСМД. Перед этим аналогичное заявление сделали власти США.
Комментарии
А в Барнауле так не считают,фройляйн.
предложила Китаю войти в ДРСМД
США вышли из ДРСМД, никакого ДРСМД уже нет
В РФ давно уже мечи не куют. Их перековывают из древних ржавых мечей седобородые советские старцы. Передовые технологии писаны на воде тенями от вил. Йотафон. Ё-мобиль. Йотанк. Ёстребитель пятого поколения, от совместной разработки которого не так давно отказалась Индия. У Великобритании есть в строю самолеты пятого поколения. У крошечного Израиля. У нелепой Австралии. У смешной Норвегии. А у великой России есть лишь прототипы и предсерийные образцы. И нет станков, чтобы делать на них современное оружие, и нет заводов, чтобы делать эти станки, и закупает эти станки великая Россия ажно в КНДР. Приплыли.
Ха-Ха, она думает что у Руси ракет нет.
Урсула- по образованию акушер-гинеколог... очень одобряет однополые пары в армии... теперь она рассуждает о ракетах. Куда катится мир.
4.03.2019 14:22
Вованаммалосанкций!!
В РФ давно уже мечи не куют. Их перековывают из древних ржавых мечей седобородые советские старцы.
предлагаешь сдаться?