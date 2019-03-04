Новая волна краж денег с банковских карт граждан прокатилась по Алтайскому краю, информирует Главное управление МВД по региону.
"В крае зарегистрирована новая волна краж с банковских карт. Полицейские предупреждают: никому не сообщайте данные банковской карты и смс-коды! За последние две недели в крае зарегистрировано 16 случаев краж с банковских карт, совершенных по одной схеме. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступлений лиц", – подчеркивают в правоохранительном ведомстве.
Все преступления совершаются по схожей схеме – злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками службы поддержки или службы безопасности одного из известных банков.
Под предлогом увеличения лимита карты, подключения функции "кешбэк" либо защиты от мошеннических действий имеющейся на карте наличности неизвестные просят продиктовать номер карты и коды, полученные в смс-сообщениях.
В итоге у потерпевших с банковских карт списываются денежные средства.
Комментарии
"неизвестные просят продиктовать номер карты и коды, полученные в смс-сообщениях.." А что, так мОжно было что-ли?!? Побежал звонить и прикидываться "неизвестным"! Вообще народ у нас - ещё те лошары! Зачем придумывать хитрые программы, вирусы, трояны всякие, когда можно тупо позвонить и очередной дятел-буратино тебе сам всё расскажет и ключ от квартиры на блюдечке с золотой каёмочкой выдаст!
Как люди жили 20 лет назад без карт? Никто у них деньги с карт не воровал. А сейчас стало лучше, у всех есть карты. Денег больше стало, зато карты у всех. Можно коды друг другу сообщать
В смысле, денег больше не стало, зато карты у всех
Золотые слова!!!! Но самое обидное что страдают в основном пенсионеры
Сейчас некоторые бабушки еще живут без карты. Никому свой код от карты сообщить не могут, потому что карты нет
Звонят из УССР, там они в безопасности.
Там поставлено на поток.
И считается почетным врага раскулачить.
15:44
- гость -
Звонят из УССР,
Мамой клянёшься?