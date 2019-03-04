Новая волна краж денег с банковских карт граждан прокатилась по Алтайскому краю, информирует Главное управление МВД по региону.

"В крае зарегистрирована новая волна краж с банковских карт. Полицейские предупреждают: никому не сообщайте данные банковской карты и смс-коды! За последние две недели в крае зарегистрировано 16 случаев краж с банковских карт, совершенных по одной схеме. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступлений лиц", – подчеркивают в правоохранительном ведомстве.

Все преступления совершаются по схожей схеме – злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками службы поддержки или службы безопасности одного из известных банков.

Под предлогом увеличения лимита карты, подключения функции "кешбэк" либо защиты от мошеннических действий имеющейся на карте наличности неизвестные просят продиктовать номер карты и коды, полученные в смс-сообщениях.

В итоге у потерпевших с банковских карт списываются денежные средства.