Ученые бьют тревогу по поводу состояния почти сотни млекопитающих, заключенных в вольеры в Приморье, сообщает "Интерфакс".

Экологи отмечают изменения кожи и признаки заболеваний, возникшие у касаток и белух в "китовой тюрьме".

При этом они предполагают, что некоторые животные могли не сбежать, как утверждают содержащие их предприятия, а погибнуть.

В качестве довода к такому суждению они приводят факт, что пропавший младший самец касатки по кличке Кирилл отличался самым худшим из всех "узников" здоровьем.

"Он совсем неактивен, выглядит больным и подолгу "висит", выставив на поверхность часть спины и соприкасаясь с ледяной шугой, что может вызывать переохлаждение, – гласило заключение экспертов. – У него особое затяжное, так называемое "щадящее" дыхание, которое может быть признаком воспаления легких или других заболеваний внутренних органов".

А спустя некоторое время самый неактивный самец вдруг умудрился сбежать, как утверждают представители компаний.

В декабре из вольеров исчезли еще три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики опять же утверждают, что животные вырвались и уплыли.

Экологи призывают скорее выпустить на волю млекопитающих, чтобы избежать новых "побегов".