Ученые бьют тревогу по поводу состояния почти сотни млекопитающих, заключенных в вольеры в Приморье, сообщает "Интерфакс".
Экологи отмечают изменения кожи и признаки заболеваний, возникшие у касаток и белух в "китовой тюрьме".
При этом они предполагают, что некоторые животные могли не сбежать, как утверждают содержащие их предприятия, а погибнуть.
В качестве довода к такому суждению они приводят факт, что пропавший младший самец касатки по кличке Кирилл отличался самым худшим из всех "узников" здоровьем.
"Он совсем неактивен, выглядит больным и подолгу "висит", выставив на поверхность часть спины и соприкасаясь с ледяной шугой, что может вызывать переохлаждение, – гласило заключение экспертов. – У него особое затяжное, так называемое "щадящее" дыхание, которое может быть признаком воспаления легких или других заболеваний внутренних органов".
А спустя некоторое время самый неактивный самец вдруг умудрился сбежать, как утверждают представители компаний.
В декабре из вольеров исчезли еще три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики опять же утверждают, что животные вырвались и уплыли.
Экологи призывают скорее выпустить на волю млекопитающих, чтобы избежать новых "побегов".
Комментарии
И что за крыша у этого "освенцима"? К кому ведут ниточки? Ведь ничего не боится. Уже центральные СМИ тему подняли.
киты и дельфины разумные животинки, а те кто устроил этот концлагерь должны сидеть пожизненно