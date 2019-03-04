С 1 по 3 марта 2019 года в Новосибирске прошел Всероссийский фестиваль медиакоммуникаций "Вместе медиа. Сибирь". Сразу две радиостанции Медиагруппы "FM-Продакшн" – "НАШЕ Радио Барнаул" и "Комсомольская Правда Бийск" – стали номинантами престижной премии "Вместе медиа".

"Комсомольская Правда Бийск" попала в шорт-лист участников конкурса "Вместе медиа. Радио" и получила почетное 2-е место в номинации "Ежедневный информационный выпуск".

Аудиоработа от "НАШЕ Радио Барнаул" – программа "Щас спою" с Дядей Витей – была выдвинута в номинации "Ток-шоу".

Традиционно программа фестиваля состояла из двух основных направлений: обсуждение работ, вошедших в шорт-лист конкурсов "Вместе медиа. Онлайн" и "Вместе медиа. Радио", а также общие открытые образовательные сессии.

За три мартовских дня прошло более двадцати рабочих сессий с участием ведущих экспертов медиаиндустрии страны.