Инициатива об оптимизации сельских администраций и передаче их полномочий в муниципальные округа не станет причиной гибели сел. Процессы оптимизации учреждений, в том числе банков, полиции, налоговой, происходят и без этого нововведения. Такое мнение в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) высказал депутат парламента Алтайского края, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин.

Эфир был посвящен изменениям в закон о местном самоуправлении, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Они предполагают, что в сельских районах может быть создан новой уровень власти – муниципальный округ. По сути, это тот же муниципальный район, что есть сейчас, но плюс все полномочия от сельских администраций. Сельские же администрации и местные собрания депутатов при создании округа будут ликвидированы.

"Если на местном уровне будет принято решение создать муниципальный округ, то он получит все административные, финансовые ресурсы муниципалитетов. Но это не значит, что на уровне сельсовета в таком случае не будет никакой власти. На местах появятся сотрудники окружной администрации. Да, местного самоуправления будет меньше, но я призываю не сгущать краски. Ведь и сегодня жители не хотят участвовать в формировании местной власти. Да и процессы укрупнения отделений полиции, банков, налоговой – это уже происходит несколько лет. Новые изменения не поспособствует усугублению этого процесса", – считает Мордовин.

Собеседник уточнил, что напрямую мнения жителей при принятии этого решения спрашивать не будут. В данном случае их интересы будут представлять те, кого они избрали в депутаты и главы. Сначала такое решение должны принять депутаты сельсоветов, затем районный совет депутатов, а после вопрос рассмотрит парламент Алтайского края.

"Сама процедура отсечет "хотелки" отдельных людей или случайные вещи", – уверен Иван Мордовин.

В целом, несмотря на минусы, депутат считает, что реформа преследует благую цель и поможет решить несколько важных проблем на местном уровне. Каких именно, слушайте в записи эфира программы на радио "Эхо Москвы в Барнауле".