Артист Красноярского драмтеатра имени А.С. Пушкина Александр Хряков, который долгие годы проработал в алтайском театре драмы, принял участие в церемонии и сыграл роль уникального художника, сибирского Матисса – Андрея Поздеева.

2 марта в красноярской "Платинум Арене" состоялось официальное открытие Всемирной зимней универсиады. На Игры в Красноярск приехали 3 тысячи студентов, их тренеры и болельщики – представители 59 государств.

Отметим, что Александр Хряков покинул осенью 2018 года алтайский драмтеатр за несколько недель до открытия нового сезона. Тогда многие актеры из окружения Хрякова, который был одним из ведущих актеров театра и являлся обладателем "Золотой маски", связывали его уход с низкой заработной платой. Однако сам артист утверждал, что хотел сделать новый шаг в карьере и перебрался работать в более перспективный театр. Артист был задействован почти в двух десятках спектаклей, но широкую известность приобрел в 2008 году, когда получил национальную премию "Золотая маска" за грандиозную постановку Владимира Золотаря "Войцек".

Отметим, что уход произошел в день, когда работники культуры Алтайского края встречались с губернатором региона. На ней главный режиссер Алтайского музыкального театра Константин Яковлев обратился с проблемой, которая заключается в том, что ведущие учреждения края покидают артисты из-за низких заработных плат. Режиссер посетовал, что на работу сложно вообще пригласить хороших артистов, режиссеров. При этом они уезжают работать не в Москву, а в соседние регионы Сибири, где платят минимум в два раза больше. Виктор Томенко пообещал заняться проблемой, которую, по его словам, почему-то не решали долгие годы.