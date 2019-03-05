Самый нежный и женственный праздник в году будет отмечаться уже в эту пятницу, 8 марта. В Международный женский день все мужчины поздравляют своих мам, бабушек, девушек, жен, коллег. Публикуем подборку стихов для ваших женщин к 8 Марта с сайта pozdravok.ru.

***

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

***

Девочки, девушки, женщины, милые!

В этот весенний праздничный день

Вам мы желаем быть всеми любимыми,

Яркими, нежными, точно сирень.

Пусть от красы вашей кружатся головы,

А от улыбок таят сердца.

Все неприятности – в сторону, в сторону,

Счастья и радости вам без конца!

Вы восхитительны, вы обаятельны,

Вы – вдохновители наших побед.

Сказочной жизни вам и обязательно

Долгих, прекрасных и солнечных лет!

***

Милые, добрые, нежные: дамы,

Бабушки, тети, любимые мамы,

С праздников вас от души поздравляем,

Быть вам счастливыми только желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные,

Вы – просто блаженство, лучи золотые!

Вы – солнце и небо, вы – нежность цветов,

Вы – свет, теплота удивительных слов,

Вы – праздник весенний, вы – мир, красота,

Вы – ангелы, чудо, любви простота!

***

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нем,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам – не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

***

Самой нежной, самой-самой

Говорю сегодня я:

"С 8 Марта тебя, мама!"

Радость в жизни ты моя!

Улыбайся чаще, слышишь?

И душой, и сердцем пой,

Видишь, солнышко над крышей

Тебе дарит лучик свой!

Мама, будь всегда здорова,

Хорошей день ото дня,

Будь красивой и веселой.

Мама, я люблю тебя!

***

Мама милая моя,

С женским праздником тебя.

Поздравляю от души,

Лучшая на свете ты.

Пусть все будет у тебя –

И здоровье, и друзья.

Пусть исполнятся мечты,

О них с тобою знаем мы.

Тебя безумно я люблю,

И без тебя жить не могу,

Спасибо, милая моя,

За то, что есть ты у меня.

***

Лучшая, любимая, нежная жена,

Ты прекрасна, милая, как сама весна.

Губы твои алые буду целовать,

В Женский день, родная, буду поздравлять.

Я желаю счастья, красота моя,

Улыбайся чаще! Радуешь меня

Ты своею лаской и своим теплом,

Безграничным счастьем наполняешь дом.

Я хочу с тобою эту жизнь прожить,

Я всегда тобою буду дорожить!

***

Моя вторая половинка

Так прекрасна и мила.

Так сверкаешь, словно льдинка.

Ты красива, весела.

За окном еще морозы,

И под снегом нет цветов.

Но цветешь ты, словно роза

Из изысканных садов.

Поздравляю с Восьмым марта,

Мой любимый человек.

Будь прекрасной, будь азартной,

Будь моей женой вовек.

***

Мы с тобою, бабушка,

Старые друзья.

Поздравляю с праздником,

Милая, тебя.

Не болей, пожалуйста,

Будь всегда бодра.

Чтобы удивлялись

Даже доктора.

Ты, моя любимая,

Мне вторая мать.

Помогла меня ты

Маме воспитать.

В этот женский праздник

Буду я с тобой.

Будем вместе чай пить

В этот выходной.

***

У судьбы 8 Марта

Для тебя прошу добра,

Я желаю, чтоб счастливой

Ты была, моя сестра.

Я желаю, чтобы радость

Была спутницей твоей,

Жизнь твоя чтоб состояла

Только из счастливых дней.

Чтоб цвела твоя улыбка,

Сердце грел веселый смех,

Пожелать хочу, сестренка,

Быть тебе счастливей всех.

***

Сестренка милая, родная,

Будь очень счастлива всегда.

Тебе от всей души желаю,

Чтобы сбылась твоя мечта!

Восьмого марта пусть теплом

Твое наполнится сердечко,

А жизнь – добром и волшебством,

Ведь нет чудесней человечка!

Пускай глаза твои сияют,

Как две ярчайшие звезды,

Пусть никогда не увядают

В душе прекрасные цветы!