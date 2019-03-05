Самый нежный и женственный праздник в году будет отмечаться уже в эту пятницу, 8 марта. В Международный женский день все мужчины поздравляют своих мам, бабушек, девушек, жен, коллег. Публикуем подборку стихов для ваших женщин к 8 Марта с сайта pozdravok.ru.
***
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!
***
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными, точно сирень.
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок таят сердца.
Все неприятности – в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы – вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и обязательно
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
***
Милые, добрые, нежные: дамы,
Бабушки, тети, любимые мамы,
С праздников вас от души поздравляем,
Быть вам счастливыми только желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы – просто блаженство, лучи золотые!
Вы – солнце и небо, вы – нежность цветов,
Вы – свет, теплота удивительных слов,
Вы – праздник весенний, вы – мир, красота,
Вы – ангелы, чудо, любви простота!
***
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нем,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам – не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
***
Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:
"С 8 Марта тебя, мама!"
Радость в жизни ты моя!
Улыбайся чаще, слышишь?
И душой, и сердцем пой,
Видишь, солнышко над крышей
Тебе дарит лучик свой!
Мама, будь всегда здорова,
Хорошей день ото дня,
Будь красивой и веселой.
Мама, я люблю тебя!
***
Мама милая моя,
С женским праздником тебя.
Поздравляю от души,
Лучшая на свете ты.
Пусть все будет у тебя –
И здоровье, и друзья.
Пусть исполнятся мечты,
О них с тобою знаем мы.
Тебя безумно я люблю,
И без тебя жить не могу,
Спасибо, милая моя,
За то, что есть ты у меня.
***
Лучшая, любимая, нежная жена,
Ты прекрасна, милая, как сама весна.
Губы твои алые буду целовать,
В Женский день, родная, буду поздравлять.
Я желаю счастья, красота моя,
Улыбайся чаще! Радуешь меня
Ты своею лаской и своим теплом,
Безграничным счастьем наполняешь дом.
Я хочу с тобою эту жизнь прожить,
Я всегда тобою буду дорожить!
***
Моя вторая половинка
Так прекрасна и мила.
Так сверкаешь, словно льдинка.
Ты красива, весела.
За окном еще морозы,
И под снегом нет цветов.
Но цветешь ты, словно роза
Из изысканных садов.
Поздравляю с Восьмым марта,
Мой любимый человек.
Будь прекрасной, будь азартной,
Будь моей женой вовек.
***
Мы с тобою, бабушка,
Старые друзья.
Поздравляю с праздником,
Милая, тебя.
Не болей, пожалуйста,
Будь всегда бодра.
Чтобы удивлялись
Даже доктора.
Ты, моя любимая,
Мне вторая мать.
Помогла меня ты
Маме воспитать.
В этот женский праздник
Буду я с тобой.
Будем вместе чай пить
В этот выходной.
***
У судьбы 8 Марта
Для тебя прошу добра,
Я желаю, чтоб счастливой
Ты была, моя сестра.
Я желаю, чтобы радость
Была спутницей твоей,
Жизнь твоя чтоб состояла
Только из счастливых дней.
Чтоб цвела твоя улыбка,
Сердце грел веселый смех,
Пожелать хочу, сестренка,
Быть тебе счастливей всех.
***
Сестренка милая, родная,
Будь очень счастлива всегда.
Тебе от всей души желаю,
Чтобы сбылась твоя мечта!
Восьмого марта пусть теплом
Твое наполнится сердечко,
А жизнь – добром и волшебством,
Ведь нет чудесней человечка!
Пускай глаза твои сияют,
Как две ярчайшие звезды,
Пусть никогда не увядают
В душе прекрасные цветы!
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