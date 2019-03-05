Горный Алтай является одним из фаворитов в списке мест для летнего отдыха: как динамичного и активного, так и расслабляющего.

Туристический комплекс "Империя туризма" - это уникальный формат отдыха 24/7 для желающих совместить комфортный отдых днем и фееричную клубную жизнь ночью. Широкий выбор условий проживания на любой вкус, развитая инфраструктура, доступные цены и качественное обслуживание.

Комплекс находится на берегу Катуни в лесной зоне. До теплого горного озера Ая путь весьма близкий — всего 500 метров.

К летнему сезону 2019 туристический комплекс взял курс на обновление: заменено более 30% существующего жилого фонда и в эксплуатацию ведены новые категории номеров.

благоустроенные коттеджи на первой береговой линии с террасой и панорамным видом на Катунь;

новые летние домики с большими окнами и отделкой в современном стиле, подходящие для любителей доступного и комфортного отдыха.

Уже сейчас — в начале весны — "Империя туризма" приглашает своих будущих гостей обеспечить себе не только поистине впечатляющий, но и гарантированно выгодный летний отдых. Спланировав свой отпуск заранее, можно выбрать нужные номера на удобные даты и сэкономить до 20% от стоимости летнего отдыха.

С дополнительными условиями акции "Раннее бронирование" можно ознакомиться на сайте* туристического комплекса.

* Цены в online-бронировании на сайте представлены без учета скидки по акции.

Туристический комплекс "Империя туризма"

Отдел бронирования: +7 (962) 799-74-85

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