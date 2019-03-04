Причину смерти 16-летнего подростка, пропавшего 24 февраля, а позже найденного мертвым, установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, предварительно установлено, что смерть молодого человека не носит криминального характера. Одним из оснований для этого служит тот факт, что личные вещи парня были при нем, включая мобильный телефон.

В данный момент в связи с трагедией расследуется уголовное дело. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, что с заявлением о пропаже ребенка обратились его родственники. По их словам, 24 февраля он выехал из Барнаула в поселок Прудской. Оттуда юноша намеревался пешком дойти до села Чернопятово Павловского района. Последний раз молодой человек выходил на связь вечером этого же дня.