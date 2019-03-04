ВЦИОМ выяснил, какие начинки для масленичных блинов предпочитают россияне, сообщает РИА "Новости".

Сразу половина (50%) опрошенных призналась, что любит кушать их со сметаной.

Треть (33%) населения получает удовольствие от вкуса блинов с джемом или вареньем.

Почти четверть респондентов включила в список любимых наполнителей сгущенку и творог (по 23%).

Чуть меньше пятой части граждан отдают предпочтение начинкам из мяса или меда (по 19%).

Также в список вкусных начинок включили масло (13%), икру (12%) и рыбу (4%).

Есть блины без начинки любят 2% опрошенных. Еще один процент людей признается, что совсем не любит блины.

Отметим, что опрос проведен путем телефонного интервью по случайной выборке 27 февраля 2019 года. В нем поучаствовали 1600 совершеннолетних жителей, проживающих в РФ.