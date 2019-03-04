1 марта 2019 года состоялся запуск энергетического центра на Павловском деревообрабатывающем комбинате – розжиг камеры сгорания твердого топлива. Это важный этап, предшествующий запуску ДОК.

В течение первых дней марта будет производиться сушка обмуровки котла энергетического центра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается прокрутка конвейерных систем со щепой, выпуск первого волокна. Получить первую плиту намерены к концу марта.

Напомним, что в Алтайском крае готовится к запуску новый промышленный объект – Павловский ДОК. На комбинате будет работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция – плиты МДФ. Сырьем будут служить щепа, опилки и низкосортная древесина.