Волна тепла, пришедшая в Алтайский край на прошлой неделе, в ближайшие дни сменится похолоданием, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, ночью 5 марта в крае будет 0...-5 градусов, в западных районах до -13 градусов.

Днем во вторник температура воздуха составит -2...+3 градуса, местами в западных районах будет до -8 градусов.

При этом в большинстве районов ожидается снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

В ночь на 6 марта температуры в регионе составят -5...-10 градусов, местами в северных районах ожидается до -16 градусов. Днем будет -1...-6 градусов, в предгорных районах до +4 градусов.

В отдельных районах снег, в предгорьях мокрый снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман.

Ночью в четверг в крае столбики термометров покажут -7...-12 градусов, в западных районах будет до -17 градусов. В дневное время 7 марта температуры составят 0...-5 градусов, в предгорных районах будет до +5 градусов.

В этот день осадки сойдут на нет, будет ясно, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман.