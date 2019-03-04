Лера Кудрявцева продемонстрировала подписчикам в Instagram синяк на подбородке, сообщает РЕН ТВ.

При этом она намекнула, что след на лице у нее остался после контакта с певцом, соведущим и бывшим возлюбленным – Сергеем Лазаревым.

"Передаю привет Сергею Вячеславовичу, – сказала Кудрявцева, указывая на свой подбородок. – Вот это было лишнее".

Инцидент случился во время съемок конкурса "Песня года" в немецком Дюссельдорфе.

Незадолго до этого в Instagram Кудрявцевой появлялись видео о том, как партнеры по съемкам "дурачились" и отпускали ехидные замечания в адрес друг друга.

Как игривое настроение ведущих переросло в возникший на лице синяк, телеведущая не уточнила.