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ГИБДД обвинила владельцев маршруток Барнаула в умышленных нарушениях ПДД

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Количество нарушений выросло с начала года в несколько раз

Фото: "Барнаульский автобус"

Барнаульские перевозчики специально толкают водителей маршруток на нарушения правил дорожного движения. Как сообщил на круглом столе, организованном на площадке "Единой России", начальник ОГИБДД УМВД РФ по Барнаулу Олег Каркошкин, количество таких нарушений с начала 2019 года превысило показатели всех прошлых лет. В частности водители маршруток перевозят большое количество стоящих пассажиров, что является грубым нарушением.

При этом, как пояснил Каркошкин, с начала года на 52% сократилось количество ДТП с перевозящим транспортом. На печальную статистику в прошлом году повлияли два резонансных ДТП, произошедших в декабре в Барнауле. Тогда прокуратура и Следственный комитет провели внеплановые проверки всех барнаульских перевозчиков.

"В текущем году мы следим – каждую неделю совершаем рейды и смотрим, как работают водители общественного транспорта. Могу сказать, что владельцы транспортных компаний сами толкают своих водителей на нарушения ПДД. Если у них по правилам 18 посадочных мест и 6 стоячих, то на деле стоит людей больше, чем должно сидеть. Умышленно это делают. Динамика выявленных нарушений только с начала года в разы больше, чем когда-либо", – сообщил Олег Каркошкин.

По мнению сотрудника Госавтоинспекции, если случится ДТП с перезагруженной маршруткой, то тяжесть последствий будет в разы серьезнее, чем с автобусами большого класса.

Ранее в социальных сетях жители Барнаула неоднократно жаловались, что водитель маршруток, узнав, что на пути следования есть пост ГИБДД, высаживал всех стоящих пассажиров. Люди в итоге были вынуждены опаздывать на работу или учебу.

Как на круглом столе отметил барнаульский перевозчик Сергей Гриднев, на ситуацию влияет нехватка кадров. Сейчас общественный транспорт города недоукомплектован на 40%. Высокая текучка кадров сказывается на качестве работы. Многие водители или кондуктора часто хамят пассажирам.

"Каждый раз говорим своим водителям, чтобы они относились к пассажирам, как к своим родным детям", – отметил Сергей Гриднев.

Отметим, что для полного обновления автопарка Барнаула перевозчикам необходимо около 6 миллиардов рублей, не считая троллейбусов и трамваев.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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