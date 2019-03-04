К счастью, в результате происшествия никто не пострадал / Фото: vk.com/barneos22
Снег с крыши упал на припаркованный автомобиль Range Rover в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Сегодня с крыши дома на Папанинцев, 119 упал снег. Пробита крыша и стекло автомобиля", – отмечает автор заметки.
Также уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
судя по фото там от крыши до авто метров 5
снег реально долетел до машины или там крыша своеобразная
Иметь такой автомобиль и пожалеть денег на гараж!
Вряд ли что то добьется от УК. Скажут что парковка возле зданий и жилых домов ближе 10 м запрещена и все.
снег летел с разгону!
иметь гараж у каждого дома куда подъехал на 5 минут ..нуну
он долго целился
Одним ржавым ведром во дворе меньше!
месть англичанам? ой, опять санкции же введут
Там крыша двускатная, вполне долететь метров 5-7 мог с такой высоты
все люмпены и шариковы отписались? ох вы и гниль помойная...
бодрись,лось,бывало и хуже
4.03.2019 16:36
Гость
Вряд ли что то добьется от УК. Скажут что парковка возле зданий и жилых домов ближе 10 м запрещена и все.
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добьется
не важно, можно даже под домом поставить, и под табличкой... все равно заплатят
А если вместо машины пешеход был, тема про гараж актуальна будет?
фото сделано с третьего этажа, а дом девятка, и если ещё крыша двускатная, то запросто мог
4.03.2019 16:36 Уверяю, дешевле отремонтировать и продать, от УК получит только ножки и рожки, зря потратит деньги и нервы, впустую покормит адвоката и даже если в детстве ел какашки и всё в жизни хорошо максимум 10 тыр денег на компенсацию морального вреда по тыщще в год от УК.