К счастью, в результате происшествия никто не пострадал / Фото: vk.com/barneos22

Снег с крыши упал на припаркованный автомобиль Range Rover в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Сегодня с крыши дома на Папанинцев, 119 упал снег. Пробита крыша и стекло автомобиля", – отмечает автор заметки.

Также уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.