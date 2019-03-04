Негосударственные пенсионные фонды прогнозируют уменьшение дохода от инвестиций пенсионных накоплений граждан, сообщают "Известия".
Согласно результатам исследования Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), по результатам четвертого квартала 2018 года этот показатель может снизиться с 5,42% (в третьем квартале) до 5,22%.
При этом предпосылок для изменения тенденции к снижению доходности специалисты не наблюдают.
В то время как инфляция по прогнозу ЦБ к концу марта может достигнуть от 5,5% до 6%, тем самым превысив дивиденды, которые получают вкладчики НПФ.
Если говорить простыми словами, рост цен "съедает" будущие пенсии граждан РФ.
Комментарии
НПФ - это пустышка, они скоро уйдут в закат вместе с деньгами глупых россиян. Нет, ну это ж надо додуматься - доверить деньги расеянскому НПФ, в то время когда даже госудаственный ПФ обувает граждан как лохов последних. Кароче, хватайтесь за что нибудь и пойте разлуку - ваши денежки тю-тю!))