Негосударственные пенсионные фонды прогнозируют уменьшение дохода от инвестиций пенсионных накоплений граждан, сообщают "Известия".

Согласно результатам исследования Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), по результатам четвертого квартала 2018 года этот показатель может снизиться с 5,42% (в третьем квартале) до 5,22%.

При этом предпосылок для изменения тенденции к снижению доходности специалисты не наблюдают.

В то время как инфляция по прогнозу ЦБ к концу марта может достигнуть от 5,5% до 6%, тем самым превысив дивиденды, которые получают вкладчики НПФ.

Если говорить простыми словами, рост цен "съедает" будущие пенсии граждан РФ.