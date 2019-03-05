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Дольщики проблемного ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске смогут получить документы на свои квартиры только по решению Арбитражного суда Алтайского края через 2-3 месяца. Скорее всего, заселение произойдет не раньше лета 2019 года. Об этом журналистам сообщил руководитель Госинспекции Алтайского края Олег Веремеинко.

По его словам, сейчас ведутся работы на первом этаже. Проводится благоустройство на придомовой территории. Такие работы, как укладка плитки или асфальта, должны проводиться уже при наступлении положительных температур. При этом, около трети дольщиков, квартиры которых уже готовы, нашли незначительные нарушения, которые будут устранены.

"Сейчас завершается третий этап строительства и благоустройства, который был запланирован до конца 2019 года. Параллельно ведется работа с документацией. В Арбитражный суд Алтайского края поданы документы, необходимые для участников долевого строительства, чтобы стать собственниками жилья. Эта процедура должна завершиться через 2-3 месяца. Тогда уже люди официально получат документы на свои квартиры. По законодательству, все должно пройти через суд. Другим способом дольщик право собственности не приобретет", – сообщил Веремеинко.

Напомним, дольщики ЖК ждали своего заселения почти пять лет. Строительство, в которое вложились свыше 500 человек, стартовало в 2014 году. Позднее начались финансовые проблемы и люди стали терять надежду получить долгожданное жилье.

Первый дом жилого комплекса на 765 квартир начала строить компания "Аспект" в 2012 году, но завершить его, как планировалось, в 2016 году не смогла из-за финансовых трудностей. За достройку за счет собственных средств взялся другой подрядчик, когда краевые власти выкупили часть квартир для врачей строящегося противотуберкулезного диспансера.

При этом ранее стало известно, что дольщики ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске сразу послу получения ключей от квартир стали массово выставлять их на продажу. После 5-летнего ожидания сдачи ввода в эксплуатацию объекта на различных сайтах появилось около 50 предложений.