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Паводок в Барнауле угрожает подтоплением 320 домам, 35 участкам дорог и восьми социальным объектам, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Об этом было заявлено на совещании, которое провел первый заместитель главы администрации краевой столицы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

В данный момент в городе уточнили перечень мест возможного подтопления. Кроме того, было отмечено, что основное финансирование мероприятий по защите населения и территорий города в период весеннего половодья 2019 года на 70% превысило прошлогодний уровень.

Традиционно наибольшие опасения в плане развития негативной паводковой ситуации вызывают микрорайон Затон и поселок Ильича. В мэрии подчеркивают, что благодаря проведению превентивных мероприятий по отсыпке низменных мест и обваловке территории в Затоне критический уровень подтопления из-за подъема воды в Оби повысился с 540 до 560 сантиметров.

В результате отсыпки и расширения защитной насыпи в поселке Ильича критический уровень подтопления повысился с 600 до 650 сантиметров.

Также Анатолий Воронков акцентировал внимание на необходимости активизировать ворошение и вывоз снега с территории города.