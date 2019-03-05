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Школьников края приглашают к участию в турнире по информационной безопасности

, ИА "Амител"
В ходе соревнований командам необходимо за ограниченное время решить задания из различных областей информатики

16 марта 2019 года в АлтГТУ состоятся IV Региональные соревнования в области информационной безопасности "AltaySchoolCTF – 2019"*. Турнир проводится среди команд старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных организаций города Барнаула и Алтайского края.

Соревнования формата Capture The Flag** (CTF – захват флага) проводятся в соответствии с международными правилами: за определенное время команда решает несколько десятков заданий из различных областей информатики и защиты информации. Задания, как правило, объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, веб-технологии и т.д.

К участию в соревнованиях допускаются команды не более чем из 5 учащихся одной образовательной организации. Заявки направляются через специальную форму регистрации на сайте мероприятия либо электронным письмом на адрес contest@altayctf.ru. Форму заявки и положение о соревновании можно скачать с сайта. Все участники соревнований получат сертификаты, а победителей наградят дипломами трех степеней. Команде, занявшей первое место, присваивается звание "Победитель AltaySchoolCTF – 2019".

В случае поддержки данной инициативы, желания поучаствовать в соревновании либо оказать содействие в организации и проведении мероприятия нужно до 10 марта 2019 года направить письмо в оргкомитет соревнований по контактной информации, указанной ниже либо на сайте мероприятия.

Организаторами соревнований AltaySchoolCTF – 2019 выступают: Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), факультет информационных технологий ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", CTF – команда АлтГТУ SharLike***. Поддержку мероприятию оказывают Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края.

Партнерство в организации мероприятия уже подтвердили группа компаний "БТП" и ПАО "Ростелеком".

Контактные лица от организаторов:

  • Рассохин Александр Дмитриевич, капитан команды SharLike, электронная почта: contest@altayctf.ru;
  • Шарлаев Евгений Владимирович, доцент каф. ИВТиИБ АлтГТУ, тел. +7−913−217−16−67.

*ЭлтэйСкул СиТиЭф-2019 — прим.ред.
**Кэпче Зе Флэг — прим.ред.
***ШэрЛайк — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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