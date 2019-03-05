Три месяца назад в алтайском региональном отделении партии "Справедливая Россия" сменился Секретарь Бюро Совета, а проще говоря, второе лицо в партии. Этот пост заняла Анна Коваленко. В интервью порталу Amic.ru она рассказала, почему не создает вокруг себя искусственную публичность, как поменяла работу в партии и как ей работается с бессменным лидером реготделения Александром Терентьевым.

Корр.: Анна Сергеевна, что поменяли в работе аппарата?

А. К.: Никаких кардинальных перемен не было. Работа же была выстроена, в том числе и при моем участии. Я не начинала с нуля. Да, были некоторые кадровые изменения: мы обновили пресс-службу, добавили несколько узких специалистов в аппарат.

Корр.: Все удивились уходу с поста Владислава Вакаева. Почему это произошло?

А. К.: Это была обычная ротация, никакого конфликта, уж тем более личного, никакого недовольства его работой. Наоборот, мы семь лет работали с ним вместе в одной команде. Я подчеркну, что ротация произошла, когда у него истек срок полномочий, его не смещали с поста. На самом деле мы до последнего даже не знали, что федеральное руководство примет такое решение.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Корр.: В "Справедливой России" вы не новый человек?

А. К.: В партии я работаю почти всю жизнь, профессиональную жизнь. Пришла сюда в 2005 году, еще учась в Алтайском госуниверситете. Кстати, потом, почти без отрыва от работы, получила второе высшее образование в Академии госслужбы. Сейчас учусь в аспирантуре на юрфаке АГУ. Имею статус адвоката и практикую.

Но вернусь к партии. Здесь я прошла много кадровых ступенек. Начала пресс-секретарем, затем после получения второго образования стала работать юристом и с большим удовольствием уже много лет занимаюсь юридическим сопровождением избирательных кампаний. Затем была организаторская работа.

Корр.: То есть роль местного партийного руководителя дается легко, ведь всю внутреннюю жизнь партии вы знаете от и до?

А. К.: В целом функционал и объем работы почти тот же. Да, после ухода Владислава Вакаева работы добавилось в части взаимодействия со СМИ и курирования медийной работы, организации публичных мероприятий. Вот это направление для меня абсолютно новое. Но этим оно и интересно. Хотя приходится расширять границы комфортной зоны.

Корр.: В каком плане?

А. К.: Знаете, я сторонник четкого планирования. Я всегда ставлю цели, следую им сама и призываю к этому тех, с кем работаю. Но когда речь идет о медийности партии, часто случается непредвиденное, когда нужно быстро сориентироваться. Может прозвучать банально, но партия – живой организм. И работа в таких условиях делает нас более современными.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Корр.: Публичность тоже очень важна. Но ведь вы не особо публичный человек?

А. К.: Секретарь Бюро Совета – это не руководитель регионального отделения партии. Главное публичное лицо в партии – Александр Терентьев. Именно он принимает все политические решения. Я – исполнитель. Да, про меня можно сказать, что я – непубличный человек. Но всегда доступна для комментариев, звоните, пишите, спрашивайте. Мне все равно, сколько там по итогу месяца было публикаций в СМИ с моим именем. Я придерживаюсь принципа: не обещать то, чего я не могу сделать, не брать на себя лишнего.

Корр.: Какие решения вы можете принимать самостоятельно, без согласования с Терентьевым?

А. К.: Это в основном текучка. Поверьте, в партии очень много организационной работы. Чтобы выполнять ее хорошо, не нужно быть публичным и гоняться за медийностью.

Принципиальные кадровые решения, как то согласование кандидатов в АКЗС, представительные органы крупных городов – это только к нему. Но кандидаты в депутаты и главы остальных муниципалитетов – тут в основном мы определяемся сами.

Но Александр Терентьев всегда на связи, и в любое время суток доступен для решения рабочих вопросов. Я беру пример с нашего лидера: он всегда может положиться, я могу включиться в работу в любое время и работаю с полной отдачей.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Корр.: Но вернемся к публичности. Вас не смущает, что в "Справедливой России" много депутатов, которые являются самостоятельными политическими персонами, к которым обращаются за комментариями в обход аппарата?

А. К.: Вовсе нет. Даже наоборот. Это же хорошо, когда в партии есть такие депутаты. Разумеется, они придерживаются идеологии "Справедливой России", иначе они бы в ней не состояли и от нее не избирались. Но это же здорово, что они не просто депутаты, а профессионалы в своих вопросах, у каждого свой взгляд на те или иные проблемы. Мы не диктуем им, что и как говорить. Скорее наоборот: мы работаем для того, чтобы они были. Раз к ним обращаются, к ним прислушиваются, на их мнение реагируют, значит, нашу работу видят.

Я сторонник еще большей открытости, в том числе и потому, что это составляющая работы партии. Люди ведь нас выбирали, мы перед ними ответственны. И нам нужно еще больше рассказывать о деятельности партии, о работе каждого конкретного депутата. Любая партия должна говорить о своей работе. Сколько мы строим спортивных площадок, проводим праздников, социальных акций. Это тоже важная часть работы, наряду с политическими заявлениями.

Корр.: А если про партию пишут плохо?

А. К.: Плохо – это когда вообще не пишут. Мы же не новогодняя елка, чтобы всем нравиться. Конструктивная критика должна быть, иначе партия не будет совершенствоваться.

Корр.: И все же хочется, чтобы писали. Тем более что сделать это не так сложно. Увидел повод, организовал митинг, например. Вот тебе и внимание.

А. К.: А вот нет. Мы не сторонники выходить на улицу, чтобы флагами поразмахивать. Это же просто нецелесообразно. Александр Терентьев всегда напоминает нам: посмотрите, что происходит в других странах, заигрывать с народным протестом не нужно. Мы традиционно проводим митинг 1 мая, 9 мая. Если и выходим с акциями, то по реальным проблемам, которые требуют привлечения внимания власти. Вот, например, ситуация на "Иткульском спиртзаводе". Там работает около 500 человек и в последнее время все чаще говорят о том, что из-за финансовой нестабильности предприятия могут быть сокращения. Вот этот вопрос действительно стоит того, чтобы выйти на улицу, если он не будет разрешен сегодняшними действиями собственника.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Корр.: Анна Сергеевна, таких примеров как раз много на алтайской периферии. А вы сами часто ездите по региону?

А. К.: Конечно. Я всегда езжу с Александром Терентьевым, когда он приезжает на региональную неделю. Но и кроме этого часто бываю в муниципалитетах, это даже не обсуждается. Партия не живет только в краевой столице. И вот, кстати, такая публичность, я имею в виду общение с партийцами, с народом, мне нравится.

Корр.: Наверное, работа занимает некоторую часть личного времени?

А. К.: Я бы сказала, что работа – это почти все время. Технологии не стоят на месте. Если ты ушел из кабинета, то ты не ушел из информационного поля. У нас кроме всего прочего есть чаты в мессенджерах. Там бывают очень активные беседы.

Корр.: На семью время находится?

А. К.: Время находится на все. Мы же все люди современные, успеваем и тут, и там. Ну а как иначе. На любимое хобби – печь торты – времени, конечно, мало. Но и тут выходит совмещать приятное с полезным: у нас среди членов партии есть даже кулинарные конкурсы. Например, в этом году мы проводим конкурс "Марья-искусница".

Корр.: В "Справедливой России" много женщин? Какую роль они играют в партии?

А. К.: Женщин много и, конечно, они занимают очень важное место в партии. Местное отделение в Бийске возглавляет Елена Речкова, фракцию "СР" в Барнаульской гордуме – Оксана Молодых. На должность губернатора в 2018 году от нас баллотировалась депутат АКЗС Людмила Суслова. В Чарышском районе партию долгое время возглавляла Людмила Нечаева, Светлана Хорошилова очень активный депутат в Усть-Пристанском районе, Людмила Осипова руководит бийским районным отделением и много-много других.

Корр.: То есть вы не считаете политику неженским делом?

А. К.: Я вообще не смотрю на политику с гендерной стороны. Вспомните Ангелу Меркель и ее "силу в спокойствии". Вопрос во внутренней установке: чего ты хочешь. Публичности и самореализации, чтобы тебя заметили – это одно. А если хочешь что-то менять, участвовать в принятии законов, государственном управлении – то тут уже совсем другой подход. Повторюсь, мне не важно, сколько про меня напишут. Мне важно, какая от меня польза. Я люблю свою работу.