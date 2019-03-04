В Тернопольской области Украины сторонники "новой церкви" напали на прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщает РИА "Новости".

При помощи радикалов из "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) они забрали у верующих храм в селе Гнездичное, чтобы проводить там свои служения.

Представители УПЦ утверждают, что раскольники нарушили свои же условия, на которых разрешили проводить церковные обряды.

В частности речь шла о том, что храм будет закрыт, но прихожане могут собираться возле него.

"Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, что для сохранения мира в деревне богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма находились у них", – рассказал настоятель прихода протоиерей Стефан Балан.

Несмотря на то, что УПЦ свою часть договора выполнила, агрессивно настроенная группа "реквизировала" здание церкви, а тех, кто взывал к доводам разума – избили.

В частности такая участь постигла прихожан и нескольких представителей УПЦ, явившихся на переговоры.

Напомним, после того, как Константинопольский патриархат признал раскольников из ПЦУ (Православной церкви Украины), которая отделилась от Московского патриархата, усилилось давление на каноническую церковь, признающую старые порядки.

В УПЦ говорят, что идут откровенные гонения со стороны властей, а также членов националистических группировок и раскольнических структур.