Жителя Баевского района госпитализировали с диагнозом "корь", сообщает "Алтайская правда".
Перед этим мужчина работал вахтовым методом в Москве, где проживал в общежитии.
Медики предполагают, что в контакт с инфицированным человеком он вступил именно в столице России.
Затем он на самолете прилетел в Новосибирск, а оттуда автобусом добрался до Барнаула.
Сейчас врачи устанавливают круг лиц, которые находились в самолете и автобусе с заболевшим селянином.
Если люди не привиты, то существует высокий риск заражения и дальнейшего распространения заболевания.
"Была проведена экстренная иммунизация, – уточнила главный санитарный врач Ирина Пащенко. – Совместно с министерством здравоохранения проводится работа в Баевском районе".
Напомним, в прошлом месяце вспышка заболевания корью случилась в Новосибирске. Там заболели свыше 50 человек.
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