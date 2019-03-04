Жителя Баевского района госпитализировали с диагнозом "корь", сообщает "Алтайская правда".

Перед этим мужчина работал вахтовым методом в Москве, где проживал в общежитии.

Медики предполагают, что в контакт с инфицированным человеком он вступил именно в столице России.

Затем он на самолете прилетел в Новосибирск, а оттуда автобусом добрался до Барнаула.

Сейчас врачи устанавливают круг лиц, которые находились в самолете и автобусе с заболевшим селянином.

Если люди не привиты, то существует высокий риск заражения и дальнейшего распространения заболевания.

"Была проведена экстренная иммунизация, – уточнила главный санитарный врач Ирина Пащенко. – Совместно с министерством здравоохранения проводится работа в Баевском районе".

Напомним, в прошлом месяце вспышка заболевания корью случилась в Новосибирске. Там заболели свыше 50 человек.