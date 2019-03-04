Ранее осужденную за хищения заведующую детским садом "Медвежонок" в Чемальском районе Горного Алтая обвиняют еще в одном преступлении, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Следователи выявили присвоение ею еще 269,5 тысячи рублей, на этот раз в период с января 2009 года по декабрь 2010 года.

Женщине инкриминируют часть 3 статьи 160 УК РФ ("Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения").

Согласно версии правоохранителей, женщина, руководившая муниципальным детсадом, присваивала вверенные ей бюджетные денежные средства путем внесения ложных сведений о количестве работников.

В результате средства, предназначающиеся "мертвым душам", то есть людям, по факту не работающим в организации, она присваивала себе.

Уголовное дело передано в суд, однако расследования в отношении предприимчивой заведующей еще не завершены.

Следователи также подозревают 49-летнюю селянку в махинациях на 60 тысяч рублей в 2016 году.