Совет Евросоюза принял решение продлить санкции в отношении экс-президента Украины еще на год, сообщает РБК.

Речь идет о заморозке всех активов Виктора Януковича, которая последовала в марте 2014 года в связи с возбуждением уголовных дел в отношении него на Украине после Майдана.

В числе обвинений такие статьи как присвоение госсредств, нарушение прав человека и узурпация власти.

Помимо бывшего президента аналогичные меры продлили в отношении 11 его соратников.

Они не смогут воспользоваться средствами, лежащими на их счетах в европейских банках как минимум еще год – до 6 марта 2020 года.

Примечательно, что один из людей, ранее также находившийся под этими санкциями, освобожден от них. Его имя не называется.