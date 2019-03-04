Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Безжизненное тело Кита Флинта обнаружили в собственном доме в Данмоу (графство Эссекс) 4 марта 2019 года, сообщает The Sun. Британский музыкант был мертв. Ему было всего 49 лет.

Причина смерти вокалиста группы The Prodigy не разглашается. Со слов полицейских известно, что нет признаков криминального характера.

Кит Флинт известен как один из основателей The Prodigy. Именно он в 1990 году убедил диджея Лиама Хоулетта создать популярный музыкальный коллектив.

Сначала Флинт был в электронной группе танцором, но потом стал и вокалистом, демонстрируя свое исполнение песен.

С тех пор The Prodigy стал популярным во всем мире, получив множество престижных музыкальных наград. Их альбомов продали десятки миллионов копий. А сам Кит Флинт стал лицом этого коллектива.