Суд постановил взыскать с рэпера Тимати 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Пермского края Александра Телепнева, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Бывший народный избранник (ныне – осужденный) счел оскорбительными высказывания Тимати в свой адрес, которые музыкант выложил в Instagram, посетив избитого законотворцем Андрея Ширмана (известен как DJ Smash).

В качестве компенсации морального вреда Телепнев требовал 500 тысяч рублей, однако суд удовлетворил его требования лишь частично.

"Да, знаю, это некрасиво, — прокомментировал музыкант иск в свой адрес. — Но я не удалю ни одной публикации и никому не принесу извинений, так как отвечаю за свой базар".

Ранее Пермский краевой суд оставил в силе приговор депутату и его другу Сергею Ванкевичу, которых признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Конфликт депутата и его друга с DJ Smash (Адреем Ширманом) произошел в городском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале. После отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол. Побежавший к ним Телепнев дважды ударил Ширмана, от которых диджей опять упал, а после этого нападавшего поддержал Ванкевич. В драке музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.