Председатель Центробанка на рабочей встрече с президентом РФ пообещала, что к середине года темпы роста цен снизятся до 4%, сообщает "Звезда".
В ходе обсуждения Владимир Путин напомнил Эльвире Набиуллиной о своем тезисе в послании Федеральному собранию о необходимости снижения инфляции.
По словам руководителя ЦБ, достаточно высокий ее показатель (5%) связан с повышением НДС.
При этом она заверила главу государства, что сделает все возможное, для того чтобы уменьшить уровень инфляции.
"Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года", – заверила Набиуллина.
Также она отметила, что работает и над другими задачами, озвученными Путиным во время послания.
Речь идет о снижении ставок по кредитам, льготной ипотеке для молодых семей и ипотечных каникулах.
Комментарии
За счет чего снизит инфляцию? За счёт дальнейшего кредитно-денежного удушения? Так этот ресурс исчерпан. Дальше некуда.