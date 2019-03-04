Следственные органы Удмуртии опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти знаменитого российского музыканта Кирилла Толмацкого (известен под псевдонимами Децл и Le Truk), сообщает Regnum.
Как следует из заключения, гибель исполнителя наступила из-за острой сердечной недостаточности, которая стала следствием заболевания сердечно-сосудистой системы.
Никаких телесных повреждений на теле рэпера нет, констатировали следователи.
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. Трагедия случилась после концерта в Ижевске.
Децл получил широкую известность в начале 2000-х годов после выхода альбома "Кто ты?". С тех пор вышло девять его сольных альбомов. У него остались жена и сын.
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