Следственные органы Удмуртии опубликовали результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти знаменитого российского музыканта Кирилла Толмацкого (известен под псевдонимами Децл и Le Truk), сообщает Regnum.

Как следует из заключения, гибель исполнителя наступила из-за острой сердечной недостаточности, которая стала следствием заболевания сердечно-сосудистой системы.

Никаких телесных повреждений на теле рэпера нет, констатировали следователи.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. Трагедия случилась после концерта в Ижевске.

Децл получил широкую известность в начале 2000-х годов после выхода альбома "Кто ты?". С тех пор вышло девять его сольных альбомов. У него остались жена и сын.