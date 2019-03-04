Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" рекомендовала своей дочерней организации ФГУП "Агат" уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о руководителе одного из отделов Станиславе Жаркове. Он в комментарии по поводу реновации назвал жителей хрущевок "скотобазой", которая "испортит новые дома за пару лет".

Несмотря на последующее удаление как самого комментария, так и странички, с которой он был написан, высказывание просочилось в СМИ и вызвало резонанс в обществе.

В "Роскосмосе" назвали такое поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и принесли извинения всем, кого оскорбили его высказывания.