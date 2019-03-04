Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект для перерасчета пенсий депутаты рассмотрят на внеочередном заседании Совета Госдумы, сообщает ТАСС.

Оно состоится во вторник, 5 марта.

По словам спикера нижней палаты, инициатива о надбавках к пенсиям сверх прожиточного минимума будет обсуждаться в приоритетном порядке.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что по итогам перерасчета пенсий все недоплаченные в 2019 году финансы выдадут пенсионерам до 1 июля текущего года.