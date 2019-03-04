Президент Владимир Путин подписал указ от 4 марта 2019 г. N 91 "О приостановлении РФ выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности". Текст документа опубликован "Российской газетой".

Документ предусматривает приостановку выполнения договора с момента подписания, то есть с сегодняшнего дня.

В качестве обоснования необходимости такой меры приводится нарушения этого же договора американскими партнерами.

Возобновление ДРСМД можно будет лишь в том случае, если США устранит нарушения.

Отметим, что месяцем ранее в Минобороны по пунктам перечислили, какое вооружение следует уничтожить американцам согласно договору.

В список к утилизации вошли пусковые установки Мk-41 для запуска крылатых ракет "Tomahawk", ракеты-мишени, соответствующие по характеристикам баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, а также ударные беспилотники, которые попадают под термин "крылатая ракета наземного базирования".